Brand Usa e Amazon insieme in Italia per i corsi 'Usa Discovery Program'

Un corso di formazione online per agenti di viaggi e tour operator e una campagna di incentivazione in collaborazione con Amazon. Si apre così il 2020 in Italia per Brand Usa, l’organizzazione per la promozione turistica degli Stati Uniti, che ha dato il via nel nostro Paese a Usa Discovery Program.

“Usa Discovery Program è uno strumento di apprendimento che promuove l’unicità degli Stati Uniti – si legge in una nota - e le infinite esperienze di viaggio che si possono vivere nei 50 Stati, cinque territori e nel Distretto di Columbia. Il corso è suddiviso in moduli - aree geografiche ed esperienze e permette ad ogni partecipante di apprendere in modo flessibile; ogni modulo si conclude con una serie di quiz che permettono di mettere alla prova le conoscenze acquisite e di ottenere il badge di “esperto” nella rispettiva area o argomento”.



Ad affiancare il corso di formazione gli incentivi a firma Amazon: buoni regalo per coloro che terminano il Badge “Esperto Regionale” entro il 29 febbraio 2020.