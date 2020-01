'PartecipAzione': al via il roadshow Uvet Travel System

Tre appuntamenti a Lazise, Roma e Bari per incontrare le agenzie affiliate. Ha preso il via lo scorso weekend ‘PartecipAzione’, il roadshow targato Uvet Travel System, che proseguirà l’1 e il 2 nella Capitale per poi approdare nella città pugliese il prossimo 15 e 16 febbraio.

“Attraverso questi incontri e soprattutto con questo roadshow – sottolinea l’amministratore delegato di Uvet Network Andrea Gilardi (nella foto) - approfondiamo la reciproca conoscenza con i nostri partner e forniamo utili visioni e strumenti per migliorare in maniera significativa la performance economica delle Agenzie partendo dall’ascolto delle loro necessità”.



Il palinsesto di attività prevede una riunione plenaria con la direzione del network per presentare le novità ed i progetti, un workshop con più di 40 fornitori e due classi formative dedicate ai social media ed al prodotto centralizzato del network.