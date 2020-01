Hrs: Paola Baggi nominata director of sales and account management per l’Italia

Hrs ha un nuovo volto in Italia. L’azienda ha infatti nominato Paola Baggi (nella foto) director of sales and account manager per la Penisola. Baggi è entrata a far parte della squadra di Hrs nel 2013 come manager sales steering and strategy Emea; in seguito era stata nominata head of global sourcing sales and business developlment.

“Le esigenze di business travel delle aziende sono in continua evoluzione - commenta Baggi -. Hrs ha creato un nuovo standard nel mercato sviluppando una piattaforma di soluzioni che, unita agli oltre 500 esperti di hotel in tutto il mondo, la rende in grado di assistere le corporation in tutto il processo di gestione”. Il manager aggiunge: “In qualità di director of sales and account management sarò lieta di poter contribuire all’ottimizzazione della customer experience ed alla completa soddisfazione dei nostri clienti”.