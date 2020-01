Boscolo Tours investe sul digitale: raccolta dati online in ottica multicanale

Il web, una miniera di dati e analisi per conoscere al meglio la propria clientela di riferimento. Boscolo Tours, che collabora con migliaia di agenzie di viaggi in tutta Italia, ha annunciato una partnership con l’agenzia media Webperformance per sviluppare la crescita del tour operator.

“Attualmente le attività del Gruppo sono prevalentemente concentrate sul digital - spiega una nota dell’azienda -, che rappresenta una parte rilevante del budget di marketing e comunicazione. La scelta di investire in modo importante su questo canale si basa sulla rilevanza che tutto il board riconosce nella misurabilità e nell’analisi dei dati, e nella visione real time delle performance generate”. Il comunicato aggiunge ancora: “La possibilità di individuare trend e pattern di acquisto è fondamentale per le scelte strategiche del Gruppo, così come la conoscenza approfondita dei bisogni del target e delle sue modalità di ricerca e scelta del viaggio”.



Le attività di promozione sono distribuite tra Boscolo Gift e Boscolo Viaggi.