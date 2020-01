Europa Park offre lavoro: 400 posizioni aperte

Dall'hotellerie alla manutenzione all'animazione: sono più di 400 le posizioni di lavoro aperte in Europa Park.

Il grande parco dei divertimenti tedesco ha infatti organizzato tre giorni di recruiting, dal 5 al 7 febbraio, per selezionare nuovo personale da inserire nel proprio team durante la stagione estiva, sia a tempo pieno che part time.



In particolare, si legge su Quotidien du Tourisme, a Rulantica, il parco acquatico indoor di Europa Park, si cercano receptionist, bagnini e operatori per le attrazioni.



Le selezioni si terranno all'Hotel El Andaluz del parco. Due i requisiti fondamentali: potersi spostare e saper parlare tedesco dal livello A1 a C1.



Per candidarsi, si può inviare la domanda nella sezione del sito dedicata: europapark.de/jobs.



Il parco mette anche a disposizione gratuitamente, nella propria accademia, diversi corsi di lingua in orari post lavorativi.



Oriana Davini