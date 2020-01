Si vendono bene, ma a fare la differenza è il ruolo di consulente dell’agente di viaggi. I Caraibi continuano ad essere un prodotto ricco di fascino per il mercato italiano, ma è necessario proporli in un modo nuovo.

Lo raccontano le agenzie di viaggi italiane in un grande inchiesta sulla destinazione su TTG Travel Guide: quali sono le isole emergenti e come cogliere le opportunità nuove offerte dal mercato.



La ricerca dei clienti, dicono le adv, vuole rompere una certa rigidità e per farlo servono gli strumenti che solo la distribuzione può dare.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG TRAVEL GUIDE, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.