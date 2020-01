Google e la sfida al settore travel sul prossimo numero di TTG Italia

Google Travel allunga il passo e insidia sempre di più il terreno del turismo organizzato. Le ultime mosse del colosso di Mountain View non sono passate inosservate a chi lavora nel mondo travel. E iniziano ad arrivare le prime reazioni del mercato italiano.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da lunedì 27 gennaio e sfogliabile anche online con la digital edition, mi manager delle principali aziende italiane del settore valutano l’impatto della discesa in campo di Google nel turismo. E non mancano le voci critiche nei confronti delle strategie di Big G. Alcuni dei quali ricordano il ruolo insostituibile dell’agenzia di viaggi.



IL SERVIZIO SUL PROSSIMO NUMERO DI TTG MAGAZINE, SFOGLIABILE ANCHE ONLINE CON LA DIGITAL EDITION