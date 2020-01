Gattinoni, la carica delle 1.500 agenzie: i progetti per il 2020

Dopo aver superato la soglia delle 1.500 agenzie di viaggi e aver annunciato la nascita di MyNetwork, Gattinoni non si ferma. E rilancia per il 2020 con una serie di impegni per i punti vendita. Tra i nuovi progetti, "una piattaforma tecnologica per permettere alle agenzie delle reti di avvicinare nuovi mercati e clienti" anticipa il direttore generale Sergio Testi. E ancora, "una serie di campagne promozionali a sostegno delle vendite, organizzate con i più importanti tour operator e crocieristi". Ma non mancheranno iniziative per il segmento dei viaggi di nozze, oltre alla creazione di "una linea di prodotto per avvicinare il mercato dei giovani". (prosegue sulla digital edition)