La rivoluzione Booking.com: stelle anche per gli affitti

La trasparenza dell’offerta passa anche dalla garanzia di uno standard qualitativo minimo soprattutto in un campo, come quello della ricettività alternativa, che presenta ancora tante, troppe zone oscure per i clienti. Lo ha capito Booking.com, che ha introdotto quella che appare come una vera e propria rivoluzione nel settore: un sistema di classificazione di immediata fruizione, sulla falsariga di quello delle stelle per gli alberghi.

Un sistema senza precedenti

Un servizio che, come sottolinea Eric Bergaglia, Global Head di Booking.com per il segmento case e appartamenti, non era presente fino a questo momento. “Al contrario degli ospiti degli hotel che fanno affidamento sulle stelle - sostiene - i viaggiatori che scelgono altre tipologie di struttura non hanno avuto fino a ora uno strumento paragonabile. Adesso, oltre che affidarsi alla veridicità delle nostre recensioni verificate, possono cercare un appartamento, una casa vacanze o una villa in base al punteggio qualità e sentirsi più tranquilli sul fatto che la scelta risponderà alle loro aspettative”.



Il lavoro dell'algoritmo

Per arrivare al massimo livello di oggettività possibile il sistema utilizza un algoritmo di apprendimento automatico che prende in considerazione oltre 400 fattori, tra cui la posizione della struttura ricettiva, le dimensioni e i servizi, e traduce il tutto in una classificazione da uno a cinque quadratini gialli, che appaiono accanto al nome della struttura indicando graficamente e in modo intuitivo il livello di qualità raggiunto.



Italia al top

I punteggi qualità vengono confrontati con quelli delle strutture vicine, per fare in modo che i risultati siano rilevanti a livello locale, e vengono ricalcolati più volte durante l’anno per garantirne l’accuratezza.



Un calcolo complesso, dunque, che però premia le nostre strutture. L’Italia, infatti, è uno dei Paesi con il più alto numero di punteggi top - cinque quadratini su cinque - insieme a Stati Uniti, Grecia, Spagna e Francia.