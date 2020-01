Albatravel, non solo hotel: ora debuttano le Albadestinations

Esperti delle destinazioni top del momento al servizio della distribuzione. Albatravel continua il suo cammino verso il tour operating vero e proprio lanciando le Albadestinations: una serie di mini-siti dedicati alle principali mete e riservati unicamente alle agenzie di viaggi. I portali saranno curati dagli specialisti delle aree in questione e avranno l’obiettivo di aiutare le agenzie di viaggi a vendere al meglio.

“Dopo aver fornito per anni i migliori hotel e i servizi più convenienti - commenta il presidente di Albatravel Aldo Fabris -, puntiamo a un servizio completo, con un mini-sito dedicato unicamente ad una singola destinazione che proponga prodotti esclusivi Albatravel, esperienze imperdibili, storie e suggestioni e tutte le informazioni pratiche per aiutare le agenzie a vendere le mete più belle”



Le destinazioni

“Abbiamo deciso di partire con il mini-sito dedicato all’Uzbekistan - aggiunge Antonio Spezzamonte, product manager Whl -, una destinazione ancora non molto conosciuta dalle agenzie, ma proprio per questo perfetta per mettere in campo tutta la nostra competenza”.



In arrivo, inoltre, si sono i minisiti dedicati a Stati Uniti ed Emirati Arabi, questi ultimi con una serie di prodotti creati appositamente per Expo 2020.