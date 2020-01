di Adriano Lovera

"Quella di Tui Italia è stata una morte annunciata. Ma almeno dignitosa". È il commento di Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet (nella foto), all'uscita di scena del tour operator tedesco dal mercato italiano, che scatterà dal 15 marzo.

"A Tui - sottolinea - l'Italia non interessa. In fondo anche l'acquisizione del Turchese era in qualche modo indotta. Ora è impegnata, all'estero, ad accaparrarsi le quote di mercato lasciate da Thomas Cook. Per lo meno, a differenza degli inglesi, non è esplosa all'improvviso, lasciando strascichi sui consumatori. Questo le fa onore".



Il momento, comunque, resta incerto. "I tour operator fanno fatica, non è un mistero. Ma la dinamica resta sempre la stessa. Si va verso la concentrazione degli operatori, piccoli e medi hanno sempre maggior pressione: chi ha le dimensioni adatte tiene botta" ha aggiunto Patanè.