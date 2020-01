Il record di Milano: 11 milioni di turisti nel 2019

di Oriana Davini

Un balzo da 9,2 a quasi 11 milioni: tante sono le presenze registrate nel 2019 a Milano e nell'area urbana. Un numero record che incorona il capoluogo lombardo una delle mete predilette del turismo in Italia.

La città della Madonnina da sola ha registrato 7,5 milioni di presenze, il 9,4% in più rispetto al 2018. Mesi preferiti settembre e ottobre, entrambi con picchi di oltre un milione di persone che hanno trascorso qui almeno una notte. Milano città autunnale, quindi, ma anche le festività natalizie si posizionano al terzo posto ocn oltre 690mila arrivi, in crescita del 27 per cento sull'anno precedente.



A scegliere Milano per un periodo che non va oltre i 10 giorni sono soprattutto viaggiatori di età compresa tra 34 e 55 anni, spesso viaggiatori singoli e con una maggioranza di uomini rispetto alle donne. "Milano ha trovato un ottimo equilibrio tra offerta culturale, di servizi e di business", commenta l'assessore al Turismo Roberta Guaineri.