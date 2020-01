Traghettilines apre ai pagamenti con American Express

Traghettilines ha attivato una nuova modalità di pagamento. Dal primo gennaio 2020 è infatti possibile finalizzare gli acquisti effettuando il pagamento attraverso il circuito American Express.

L’opzione va ad aggiungersi alle altre modalità di transazione già attive, che includono carte di credito, bonifici bancari, bollettini postali, AmazonPay, PayPal e SisalPay. “Attraverso questa novità - spiega in una nota Silvia Cioni, general manager di Traghettilines - intendiamo arricchire ulteriormente la nostra offerta di modalità di pagamento, per soddisfare maggiormente le richieste di tutti i nostri user, specialmente quelli stranieri, i quali, per abitudine d’acquisto, sono i più orientati verso l’utilizzo di questa carta”.