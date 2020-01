Gattinoni: la divisione healthcare chiude l’anno con un +35%

Un anno di crescita per la divisione healthcare del gruppo Gattinoni; il segmento ha segno un incremento del 35% nel 2019 e per l’anno in corso si prevede un’ulteriore accelerazione, con un +55% rispetto ai dodici mesi precedenti.

Forte anche dei risultati ottenuti, Gattinoni annuncia una new entry nella divisione healthcare: si tratta di Ornella Valli (nella foto), senior account che può vantare già un’ampia esperienza nell’area in questione.



Valli ha lavorato prima in Hotelplan e poi in Uvet; ora in Gattinoni sarà senior sales & account manager healthcare.





“Ciò che mi ha direzionata ad affrontare questa nuova sfida - spiega il manager - è stato anche il tipo di proposta integrata che possiamo offrire alle aziende, che prevede non solo la parte logistica ma anche comunicazione, contenuti e sistemi informatici”. Enrico Spagnolo, head of business unti healthcare, aggiunge: “L’arrivo di Ornella contribuirà a un’ulteriore crescita in termini di eventi e volumi gestiti, accelerando un trend che fin dalla nostra nascita è molto positivo”.