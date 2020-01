Uvet, Alessandro Brignoli è il nuovo responsabile dei Pts

È Alessandro Brignoli a ereditare il posto di Galuco Auteri alla guida del progetto Personal Travel Specialist. Brignoli, in Uvet dal 2014, ha assunto l'incarico il 1° gennaio 2020.

Classe 1980, il nuovo responsabile di Personal Travel Specialist è nato a Bergamo e ha iniziato il suo percorso professionale in una delle principali agenzie della città.



La carriera in Uvet

In Uvet ha svolto inizialmente l’incarico di direttore di filiale, per poi ricoprire il ruolo di senior sales manager nella divisione Business Travel -Piccole e Medie Imprese di Uvet Retail.



“Do il mio personale benvenuto ad Alessandro a capo di un canale di distribuzione strategico per Uvet nel quale ripongo la massima fiducia - commenta in una nota Ezio Birondi, presidente di Uvet Retail -. L’intento comune è condurre insieme il progetto Pts verso le crescite che tutti ci aspettiamo”.



Attualmente il progetto Pts conta 110 professionisti, che offrono su tutto il territorio nazionale servizi personalizzati di viaggi e vacanze leisure.