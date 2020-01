Brexit, l'Abta: “Non cambierà nulla per chi viaggia”

“Non cambierà nulla per quanto riguarda i viaggi”. Il chief executive dell’Abta, Mark Tanzer, rassicura così i viaggiatori britannici sul dopo Brexit.

Secondo quanto riporta TravelMole, l’associazione che rappresenta le agenzie di viaggi del Regno Unito ha diffuso una nota assicurando che “le persone possono continuare a pianificare i loro viaggi nella sicurezza che le cose non cambieranno fino almeno alla fine del 2020”.



Questo vuol dire, ha precisato Abta, che “è ancora possibile utilizzare passaporti validi, le Ehic card sono valide e non cambieranno i gate per i controlli di frontiera".