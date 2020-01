Accordo tra Veratour e Europ Assistance: tre pacchetti assicurativi per i clienti

Sono tre le tipologie di pacchetti assicurativi che i clienti potranno scegliere grazie al nuovo accordo siglato tra Veratour e Europ Assistance: Vera Assistance, Vera Group e vera Top.

“Puntiamo a garantire il massimo dell'assistenza e della cura per chi viaggia con Veratour e questa partnership rappresenta al meglio i nostri valori – commenta il direttore generale Stefano Pompili (nella foto) -. La consolidata esperienza di Europ Assistance insieme alla grande professionalità della Ernesto Solari Assicurazioni ci ha permesso di mettere a punto un prodotto assicurativo eccezionale sia dal punto di vista delle coperture che da quello della semplicità di utilizzo”.



Vera Assistance garantisce assistenza sanitaria h24, massimali per spese mediche fino a 250mila euro, assicurazione bagaglio e garanzia annullamento per imprevisti documentabili. Per la Top, invece, i massimali salgono a 500mila e la garanzia annullamento è estesa anche agli imprevisti non documentabili. Vera Group infine si rivolge ai viaggi di gruppo e prevede rimborso spese mediche, copertura bagaglio e assistenza sanitaria.