Welcome Travel: in agenzia i cataloghi Crociere

Per il 2020 Welcome Travel propone un’edizione interamente dedicata alle proposte di Costa Crociere e Gioco Viaggi con partenze da febbraio a dicembre. I cataloghi, che presentano prezzi finiti e inclusivi degli oneri obbligatori in modo da garantire, come sempre, una comunicazione diretta e trasparente nei confronti del cliente finale, sono personalizzabili con logo dell’agenzia, fotografie del punto vendita e degli agenti di viaggi, oltre a un testo promozionale redatto dall’agenzia stessa, con la descrizione dei servizi offerti.

Le agenzie del network possono, inoltre, pubblicare sul loro sito web la versione digitale sfogliabile per condividerla con i propri clienti.



E proprio per supportare ulteriormente le vendite nel trimestre, Welcome Travel e Costa Crociere hanno riservato alle agenzie numerose iniziative commerciali, tutte cumulabili tra loro, come We Trolley, il trolley giallo da cabina in regalo per i clienti, Costa 100, con oltre 180 partenze fino a novembre 2020 che prevedono sconti e Welcome Special, ovvero il credito a bordo di 100 euro a cabina.



Inoltre, per le agenzie del network che confermeranno la prenotazione di crociere Costa con il pacchetto Passepartour entro il 29 febbraio è prevista una supercommissione fino al +5%.