Astoi, Fto e Assoviaggi: fronte comune nell’incontro con il sottosegretario Bonaccorsi

Semplificazione delle norme sul turismo, aggiornamento di Infotrav, aumento dei controlli sull’abusivismo, armonizzazione delle norme sui direttori tecnici: sono questi alcuni dei temi che sono stati affrontati nel corso dell’incontro che ha visto Astoi, Fto e Confcommercio a colloquio con il sottosegretario del Mibact Lorenza Bonaccorsi (nella foto).

I temi dell’incontro sono stati presentati tramite un comunicato congiunto delle tre associazioni.



Tra gli argomenti sollevati, innanzitutto “l’esigenza di mettere mano in modo organico all’attuale Codice del Turismo, a tutela delle imprese e dei consumatori, semplificando e armonizzando le norme attuali, o in alcuni casi, rendendole pienamente efficaci”, come si legge nella nota.



Inoltre è stata sottolineato la necessità di un aggiornamento del portale Infotrav, con l’inserimento dei dati relativi alle assicurazioni e alla copertura in caso in insolvenza e fallimento.



Inoltre è stato anche ipotizzata “l’introduzione di un codice identificativo univoco nazionale, come per gli alberghi”.



Il discorso ha anche affrontato l’argomento dell’organizzazione di viaggi da parte delle associazioni senza fini di lucro oltre a quello dell’abusivismo: su questo tema “è stato chiesto l’adeguamento delle leggi regionali e l’aumento dei controlli e delle verifiche”.



E ancora, le associazioni hanno messi in evidenza il bisogno di armonizzare a livello nazionale le norme sulla figura del direttore tecnico.



“Nei prossimi giorni la collaborazione tra le citate Associazioni continuerà a livello tecnico, in vista di un prossimo incontro a breve”.