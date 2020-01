WhatsApp, occhio alle bufale via chat: l'applicazione resterà gratuita

Gli utenti di WhatsApp possono stare tranquilli: l’applicazione continuerà a essere gratuita. Il chiarimento giunge dopo l'ennesima bufala diffusa sul web. È nuovamente in circolo nelle chat una comunicazione che annuncia il “ritorno a pagamento” dell’app di messaggistica di Facebook.

Il messaggio, riporta Repubblica.it, recita: "Salve, siamo Andy e John, i direttori di whatsapp. Qualche mese fa vi abbiamo avvertito che da questo inverno Whatsapp non sarebbe stato più gratuito; noi facciamo sempre ciò che diciamo, infatti, le comunichiamo che da oggi whatsapp avrà il costo di 1 euro al mese. Se vuole continuare ad utilizzare il suo account gratuitamente invii questo messaggio a 20 contatti nella sua rubrica, se lo farà, le arriverà un sms dal numero: 123#57 e le comunicheranno che Whatsapp per LEI è gratis!!! GRAZIE…. e se non ci credete controllate voi stessi sul nostro sito (www.whatsapp.com). ARRIVEDERCI. PS: quando lo farai la luce diventerà blu (se non lo manderai l’agenzia di Whatsapp ti attiverà il costo)".



Si tratta, ancora una volta, di una notizia falsa. L’invito dell’azienda è di non condividere ulteriormente il messaggio e interrompere la catena.