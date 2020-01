Sulla scia del grande successo ottenuto dal nostro magazine TTG Luxury arriva un nuovo prodotto editoriale completamente dedicato al segmento di fascia alta.



TTG Luxury – Il lusso del mercoledì – sarà a disposizione di tutti gli abbonati alla nostra newsletter quotidiana e ad una mailing dedicata che comprende protagonisti, produttori e fornitori del mercato lusso.

La newsletter quindicinale sarà inviata 2 mercoledì al mese e si configura come un prodotto indispensabile per il mercato, per avere sempre notizie, approfondimenti, interviste e novità dal segmento luxury travel.



Con questo nuovo prodotto TTG Italia si conferma leader nell’innovazione turistica e capofila della produzione editoriale, con un occhio di riguardo alla fascia alto di gamma che sta sostenendo il mercato turistico.