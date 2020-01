Fiavet Lazio chiede 100mila euro ad Aiav come risarcimento

Non si placa la querelle tra Aiav e Fiavet Lazio, dopo le accuse dell’associazione guidata da Fulvio Avataneo nei confronti della territoriale della Federazione. Quest’ultima, come riporta Aiav stessa sul proprio sito, ha chiesto infatti a titolo di risarcimento una somma “non inferiore ad euro 100mila”, oltre alla cessazione della pubblicazione ritenuta diffamatoria e alle immediate scuse. Nel caso in cui le condizioni non fossero soddisfatte, Fiavet Lazio si riserva di adire alle vie legali.

“Tengo però a precisare un dettaglio - afferma il presidente della territoriale Ernesto Mazzi (nella foto) a TTG Italia -: la cifra non finirebbe nelle nostre casse, ma sarebbe utilizzata per costituire un fondo a sostegno degli agenti di viaggi in difficoltà”.



Ciò che viene contestato da parte di Fiavet Lazio è la pubblicazione, da parte di Aiav, della lettera con cui la Polizia di Roma Capitale sanzionava la territoriale in merito all’organizzazione del congresso.



“Riteniamo che il documento in questione - afferma ancora Mazzi - potesse essere pubblicato solo con il consenso del diretto interessato, ovvero noi. Inoltre non comprendo la necessità di fare una guerra a un’altra associazione che opera nell’interesse degli agenti di viaggi stessi”.