Amadeus, nuovo accordo di distribuzione con Air India

Air India entra in Amadeus Selling Platform. È questo il frutto del nuovo accordo di distribuzione sottoscritto dal vettore con Amadeus, un’intesa che darà modo agli operatori di viaggio indiani di accedere a tutti i contenuti internazionali della compagnia aerea, mentre quelli di tutto il mondo potranno prenotare i contenuti locali e internazionali di Air India.

“Amadeus - spiega Gabriele Rispoli, direttore commerciale Amadeus Italia (nella foto) - darà la possibilità ad Air India di innovare, sperimentare e collaborare per ideare nuovi prodotti che rappresenteranno un valore aggiunto per i clienti e che creeranno opportunità di upselling o cross-selling”.



Air India è solo l’ultima di una serie di compagnie aeree indiane con cui Amadeus ha siglato acordi strategici negli ultimi mesi. Tra i partner coinvolti SpiceJet e Vistara; inoltre sia Indigo che Go Air hanno sottoscritto degli accordi per una fornitura IT con Navitaire, una società Amadeus.