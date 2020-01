Glauco Auteri lascia Uvet per concentrarsi su “nuove sfide”

Glauco Auteri (nella foto), nome storico legato per 30 anni ad Alpitour e da 5 anni in Uvet, lascia il gruppo capitanato da Luca Patanè per cimentarsi in nuove sfide. Dopo aver trascorso gli ultimi anni alla guida del progetto Personal Travel Specialist, “Adesso è tempo di rileggere i piani e di rimettersi in gioco - afferma Glauco Auteri -. Quella di Personal Travel Specialist è stata un’impresa davvero straordinaria. Ho imparato molto, ho dato tanto e, in un mercato della distribuzione turistica in costante e velocissima evoluzione, affermare come nuovo canale di vendita questo nuovo ruolo è stato davvero stimolante e devo un grande grazie a tutte le persone che mi hanno dato fiducia e hanno collaborato attivamente a decretarne il successo”.

Per il futuro, Auteri starebbe valutando “alcune interessanti proposte” all'interno di un settore che non intende lasciare.



Intanto, Auteri sarà impegnato con Centro Studi Valle Imagna per un progetto di valorizzazione del Borgo di Arnosto, situato a Fuipiano in provincia di Bergamo. “Il settore - conclude Auteri - sta vivendo trasformazioni rapide, veloci, importanti. Quel futuro di cui tutti parlano è già ben presente. Penso sia doveroso per tutti i professionisti del settore essere apertissimi ai cambiamenti e alle novità senza paure ma con determinazione e io mi metto ancora in gioco, con entusiasmo”.