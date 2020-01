Vacanze attive: 5 proposte spettacolari per gli appassionati

Vacanze attive, turismo sportivo, vacanze natura e chi più ne ha, più ne metta. Sembra essere questo uno dei trend per il 2020: saranno sempre di più i turisti pronti a partire per una vacanza durante la quale godere appieno delle proprie passioni.

L’anno delle Olimpiadi porta con sé una rinnovata passione sportiva un po’ in tutti, e anche in agenzia possono servire idee nuove e nuove proposte.

Mountain bike a Mauritius

I clienti competitivi possono essere tentati dal partecipare al Mauritius Tour Beachcomber 2020, una corsa in bicicletta in in 4 tappe per una distanza totale di 195 km. Inizierà al Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, con una prima tappa lunga 70 km per poi spostarsi nella seconda tappa da 45 km su una pista veloce e tecnica sulla costa meridionale. La terza tappa è una gara notturna di 22,5 km. L'ultima tappa, lunga 60 km, attraversa il Parco Naturale Le Val, fino a Shandrani Beachcomber. Quest'anno la MTB 2020 include anche un percorso per bambini di età compresa tra 5 e 12 anni che possono scegliere tra una gara di 2 km e 5 km.



Maratona alle Victoria Falls

Per i runner, sfidante è la Victoria Falls Marathon, una delle maratone da lista dei desideri messa in programma da Africa Albida Tourism. I partecipanti possono scegliere tra una corsa di 7,5 km, la mezza maratona o una maratona completa e correre a fianco di una delle sette meraviglie naturali del mondo. Questa gara impegnativa consente ai corridori di godere di scenari mozzafiato come il fiume Zambezi, oltre a avvistare la fauna selvatica nel Parco nazionale Zambezi prima del traguardo.



Diving con Jean-Michel Cousteau

Gli appassionati di diving, invece, possono sognare con THIRDHOME Adventures e la Jean-Michel Cousteau’s Ocean Futures Society e Jean-Michel Cousteau Resort Fiji. Una settimana su un’isola privata effettuando immersioni guidate e snorkeling al fianco di Jean-Michel Cousteau, l'esploratore oceanografico di fama mondiale. Sarà possibile anche effettuare escursioni a terra con visite alla cascata, nella foresta pluviale e tour alla scoperta dei segreti delle mangrovie.



La cura dei coralli a Seychelles

Chi ama il mare e la natura non potrà rinunciare alla proposta dell’Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, che lancia il suo Coral Nursery Swim Trail. Fra nuoto in acque libere e cura dei coralli, molte sono le opportunità offerte da questa esperienza. Fra queste, snorkeling lungo il sentiero dei coralli di 650 metri dove si può vedere l'impatto positivo del progetto di conservazione e la scoperta del vivaio di coralli, dove si sta rigenerando la barriera corallina in collaborazione con la Marine Conservation Society Seychelles.



La crociera a tutto fitness (nel 2021)

Un ultimo suggerimento per gli appassionati di fitness, che però dovranno attendere fino al 2021. È infatti fissato all’anno prossimo il debutto di Blue World Voyages, la compagnia di crociere completamente dedicata alla vita attiva che effettuerà viaggi nel Mediterraneo. La nave avrà due ponti dedicati esclusivamente al fitness, allo sport e al benessere e ospiterà anche una piscina galleggiante con acqua di mare, la prima del suo genere su una nave da crociera che verrà calata direttamente in acque libere in modo che gli ospiti possano nuotare nel mare lungo la nave.