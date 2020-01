"La licenza è stata sospesa per criticità finanziarie": così Ernest Airlines commenta a TTG Italia la decisione dell'Enac di sospendere la licenza di volo a partire dal 13 gennaio e la vendita di biglietti aerei.

Ulteriori notizie arriveranno solo dopo il 7 gennaio ma nel frattempo, fa sapere il vettore, "abbiamo attivato tutte le azioni mirate a ottenere la revoca dello stesso provvedimento".



Come disposto dallo stesso Enac, Ernest Airlines ha chiuso le vendite per i voli dal 13 gennaio in avanti. Inoltre, "abbiamo provveduto a contattare e riproteggere i passeggeri che hanno un titolo di viaggio con noi.

Ringraziamo tutti i nostri passeggeri che ci appoggiano con messaggi d'auguri e che sperano di volare di nuovo con Ernest".



Ora non resta che attendere il 13 gennaio per capire se la compagnia sarà in grado di fornire all'Enac gli elementi di garanzia richiesti dalle norme comunitarie, in modo da ottenere la sospensione del provvedimento.



Oriana Davini