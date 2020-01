Anno nuovo, viaggio nuovo. Per i clienti eterni indecisi e per gli agenti di viaggi che vogliono avere una carta da giocare in più per piazzare un viaggio importante, ecco anche per il 2020 le previsioni astrologiche che indicano quale meta è più indicata segno per segno. A stilare la lista delle destinazioni ‘astrali’ è Evolution Travel, che indica una o più soluzioni per tutti i segni dello zodiaco.

Che ci crediate o no, ecco l’Oroscopo dei viaggi 2020.



Ariete: India e una spa in montagna

Saranno mesi ricchi di stimoli e cambiamenti e dovrete mettere in preventivo anche qualche intoppo. Se sentirete di aver bisogno di molta carica, serve un viaggio in India. Se invece il bisogno di relax sarà prioritario, puntate sulla montagna in una bella spa.



Toro: in crociera (fluviale)

Annata positiva per i Toro: l’oroscopo non prevede grandi scossoni ma una situazione abbastanza simile a quella del 2019. Quindi ci si può godere questo stato di tranquillità prenotando una crociera nel Mediterraneo, ai Caraibi o magari anche una crociera fluviale!



Gemelli: Malesia e Sud America

Anno di transizione per i Gemelli che arrivano da un periodo di cambiamenti e di confusione. Il 2020 darà i frutti delle nuove scelte intraprese. Viste le nuove energie positive, è il momento di regalarsi un viaggio avventuroso: in Malesia oppure in Sud America, tra Costa Rica e Guatemala



Cancro: Seychelles e vaganza golf

Avete tanta voglia di mettervi in gioco e di provare nuove attività: sarete ricercatissimi dagli amici e inclini alle uscite mondane. Serve un viaggio relax alle Seychelles. Oppure, per sperimentare un nuovo hobby, anche una vacanza golf?



Leone: yoga e meditazione

Il 2020 vi metterà di fronte a scelte anche radicali, derivanti dalla vostra stessa voglia di perenne cambiamento: non sono escluse decisioni forti e cambi netti. Forse c’è bisogno di un viaggio in solitaria che porti a riflettere, condito di yoga e meditazione.



Vergine: Mauritius in coppia

Attenzione al cielo del 2020 che, in amore, promette qualche nuvola di troppo, ma il lavoro regalerà più soddisfazioni. Consigliato un viaggio romantico di coppia a Mauritius.



Bilancia: Slovenia relax

L’anno della Bilancia non sarà tutto rose e fiori per questioni molto pratiche da risolvere: l’ideale è organizzare una vacanza rigenerante in Slovenia, a tutto relax.



Scorpione: Thailandia e Marocco

Dicono che il 2020 sarà l’anno dello Scorpione. Dopo mesi e mesi di sacrifici, sfighe e problemi anche di salute, si vede la luce in fondo al tunnel. In coppia, però, ci sarà un po’ di maretta: meglio ritagliarsi del tempo di qualità a due, magari nel corso di una vacanza in Thailandia o un riad in Marocco.



Sagittario: le aurore boreali

I grandi problemi che vi trascinate dietro da qualche tempo vedranno risoluzione ma lo stress sarà a livello alti. Un’idea è andare a caccia di aurore boreali nel Nord del mondo



Capricorno: Giamaica e Madagascar

Pur se le occasioni positive non mancheranno, bisognerà dar prova di apertura e adattamento, per sfruttarle. Per sciogliersi un po’ bene una vacanza in Giamaica oppure in Madagascar.



Acquario: Oman e deserto

Non ci saranno grandi soddisfazioni all’orizzonte ma mettiamola così: questo sarà l’anno giusto per ritrovare forza, lucidità e equilibrio. Coltivare la forza d’animo è importante, perciò un viaggio in Oman potrà conciliare questo processo di crescita interiore.



Pesci: Cuba

Dopo anni che non hanno certo brillato per fortuna, ecco arrivare il frutto dei sacrifici passati. Ci si può godere il successo festeggiando in viaggio a Cuba.