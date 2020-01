Che il viaggio di nozze debba essere indimenticabile è ormai opinione comune, ma ci sono esperienze ‘once in a lifetime’ che possono arricchirlo ulteriormente, impreziosendo l’itinerario con un tocco di personalizzazione in più. A elencare dieci suggerimenti sui ‘places to be’ per i viaggi di nozze 2020 sono i consuenti CartOrange, che partono da una delle mete emergenti nel panorama internazionale turistico internazionale: Dubai.

L'Expo 2020

L’emirato ospiterà, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, quello che gli organizzatori definiscono ‘lo show più grande del mondo’: l’Expo 2020. Un’occasione in più per visitare un Paese che, secondo Catia Ballotta, Travel Stylist di CartOrange, ha molto da offrire: “Ci sono anche il deserto, da vivere con esperienze in jeep 4x4, o le strade del vecchio souk, con il loro fascino intatto” spiega, aggiungendo che la meta è inoltre perfetta da affiancare a Mauritius, Maldive o Malesia.



Tra le mete imperdibili nel 2020 c’è anche l’Egitto, che sta per annunciare la data di inaugurazione del nuovo Grand Egyptian Museum, la più grande collezione al mondo di arte egizia con il tesoro di Tutankhamon, in una struttura situata a pochi chilometri dalle piramidi di Giza e che è già considerata fra le architetture più straordinarie degli ultimi anni.



Dall'eclissi di sole alle 50mila sfere illuminate

Gli amanti dei fenomeni naturali non potranno perdersi un tour in Argentina e Cile per assistere all’eclissi solare totale del 14 dicembre 2020, che riguarderà anche la Patagonia e il deserto di Atacama. “La stagione – sottolinea Ballotta – è perfetta per visitare quelle zone, essendo lì piena estate. Noi proponiamo itinerari che toccano Patagonia e Terra del Fuoco, tra ghiacci e fauna selvatica, i deserti del Cile, e anche estensioni all’Isola di Pasqua”.



Ma il 2020 è anche ‘anno perfetto per visitare l’Australia, che ospiterà fino al 31 dicembre il ‘Field of Light’, la spettacolare installazione luminosa di Bruce Munro con 50mila sfere di vetro illuminate che rende ancora più magico il massiccio di Uluru nel Northern Territory australiano. “L’opera – sottolinea Ballotta - ha attirato dal 2016 oltre 200mila visitatori”.



A caccia delle tradizioni

Un altro viaggio esperienziale molto intenso è quello che ha per protagonista l’India, palcoscenico nel 2020 di numerosi festival. Tra i più belli ci sono Holi (9-10 marzo 2020), famosissimo per il lancio dei colori, seguito subito dopo da Hola Mohalla (11-13 marzo), la festa sikh che ha per protagonisti i guerrieri Nihang.



Intorno al 14 novembre c’è poi Diwali, la festa delle luci, con decorazioni luminose e spettacoli pirotecnici. “I nostri consulenti - sottolinea l’esperta di CartOrange - sanno consigliare esperienze uniche, come quella che si può vivere in compagnia di una famiglia locale alla scoperta delle tradizioni”.



Molto particolare la festa di Bali che, tra il 25 e il 26 marzo, celebra il Nyepi Day, il ‘Giorno del silenzio’ in cui tutto si ferma, compresi i trasporti e i servizi. “È bene che i turisti in visita siano preparati a questo momento particolare, da vivere quindi in modo slow - spiega Catia Ballotta -. D’altro canto, i giorni immediatamente prima e dopo Niepy Day sono di grande festa, con parate, canti, balli e spettacoli pirotecnici dedicati alle divinità”.



Il festival delle balene

Per chi decide di fare il proprio viaggio di nozze in autunno la scelta può essere il Sudafrica per assistere alla migrazione delle balene, cui è dedicato addirittura unfestival, dal 24 al 27 settembre.



Intorno al 2 novembre da non perdere, per chi è in Messico, un delle celebrazioni del Dia de los Muertos, che oltretutto cadono in quella che Ballotta definisce “la stagione ideale per il turismo”, da novembre fino all’estate.



Dagli Inca ai Padri Pellegrini

Anche il Perù ha la sua festa speciale: Inti Raymi, la festa del sole il 24 giugno. La ceriminia religiosa incaica oggi prevede una straordinaria rievocazione storica nella fortezza di Sacsayhuaman. “Può essere il punto di partenza per un viaggio di nozze in cammino alla scoperta della civiltà Inca” suggerisce Ballotta.



Infine gli Stati Uniti, che nel 2020 vivranno una serie di eventi per celebrare i 400 anni della Mayflower, la nave che portò i Padri Pellegrini in America nel 1620. Il culmine dei festeggiamenti sarà tra settembre e novembre sulla East Coast, in particolare nel Massachusetts. “Noi di CartOrange – conclude l’esperta - proponiamo itinerari su misura che comprendono anche New York, da sorvolare in elicottero, le cascate del Niagara, Philadelphia, la contea Amish e Washington, dove visitare i luoghi storici più significativi”.