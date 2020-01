È ancora Ryanair a farla da padrona. I movimenti della low cost per antonomasia continuano ad attirare l'attenzione dei lettori: e così il vettore di Michael O'Leary si piazza al primo posto tra le notizie più cliccate dell'anno su ttgitalia.com.

Una vittoria che, questa volta, ha anche una motivazione particolare: il calendario degli scioperi dei piloti. Una new entry delle ultime stagioni per il vettore, che si era 'salvato' dalle agitazioni del personale per interi decenni.

Ma a far drizzare le antenne dei lettori è anche il grande osservato speciale dell'anno, ovvero il Mar Rosso.



Dopo promesse e cenni di ripresa mai realmente concretizzatisi, l'ex regina delle vacanze ha finalmente visto lo scatto in avanti che molti si aspettavano da tempo. Ma non è tutt'oro quello che luccica: e i timori degli operatori su bilanciamento tra domanda, offerta e prezzi hanno conquistato il secondo posto (continua sulla digital edition).



