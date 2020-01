Dal catalogo spot alla fidelity card: i nuovi strumenti di Geo Travel Network

Un catalogo con una pagina che le agenzie top potranno personalizzare, nuove formule di confronto con i fornitori, ma anche una carta per premiare i dettaglianti più virtuosi. Sono alcuni degli strumenti messi in campo da Geo Travel Network per le affiliate.

"Stiamo preparando un catalogo di dimensioni importanti che valorizzerà l'agenzia - spiega l'amministratore delegato Luca Caraffini - . I punti vendita del progetto Gold avranno la possibilità di personalizzare un'intera pagina con foto e informazioni su i servizi offerti".



Agli agenti da almeno 7 anni con il network, verrà invece consegnata la Geo Card che, precisa l'a.d., "attraverso la partecipazione ai webinar, ai famtrip e agli eventi permetterà di accumulare punti e avere diritto a dei premi".



Ma evolve anche il classico roadshow che vede ora l'inserimento di un momento face to face con i fornitori e si punta sul 'Salotto Gold', incontri sul territorio con una decina di agenzie dello stesso cluster per condividere esigenze e proposte.



Amina D'Addario