"Abbiamo un focus sulle adv, che siano gruppi di grandi dimensioni o piccole realtà con clienti locali": così Angelo Vigliano, vice president and marketing di Sixt Italia, anticipa la strategia che l'azienda intende seguire nei prossimi mesi.

Per il canale agenziale, l'azienda mette a disposizione un servizio di assistenza e supporto dedicato in esclusiva. In questo modo, "creiamo una linea diretta con le adv, che hanno un referente specializzato per le loro esigenze dalla prenotazione ai servizi". Il segmento viaggi, d'altra parte, macina numeri da record: nei paesi chiave in cui Sixt è presente, "abbiamo registrato nel 2018 una crescita in percentuale a doppia cifra".



L'espansione in Italia

Nel 2019, Sixt ha aperto in Italia 11 filiali all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie e due presidi in ambito alberghiero in Sardegna e Sicilia. Nel 2020 "continueremo ad ampliare la nostra rete attraverso nuove filiali, la nostra app che sta dando ottimi riscontri e un team di sales e key account manager per la clientela business".



L'idea è aprire nuovi uffici cittadini non nelle grandi città ma "in centri abitati economicamente rilevanti per attirare clientela dalle piccole e medie imprese: dal Triveneto all'Emilia Romagna, da Genova all'Alto Adige". O. D.