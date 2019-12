Affitti brevi, RentApp avvia l'equity crowdfunding

Ha avviato una campagna di equity crowdfunding su crowdfundme.it e il suo obiettivo è di raccogliere fino a 2 milioni di euro. Il suo nome è RentApp e la sua specializzazione è nel rent-to-rent: ristruttura seconde e terze case per renderle più appetibili sul mercato degli affitti brevi e le subaffitta.

“In soli 30 giorni - spiega Luca Orthmann, ceo e co-founder di RentApp (nella foto) - appartamenti e ville fermi da tempo acquistano maggior valore, perché li ristrutturiamo e riammoderniamo l’arredamento. Questo senza che il proprietario debba perderci del tempo e anche se non ha del denaro da investire. Anzi: siamo noi a investire al posto dei proprietari e, al termine del contratto di locazione, cediamo loro gratuitamente il nuovo arredamento”.



A CleanBnB la gestione delle operazioni

RentApp, che vede tra i fondatori anche il club di business angel SeedMoney, ha deciso di affidare la gestione delle operazioni di affitto breve a CleanBnB, specializzato nel mercato dello short rent e del property management e prima azienda del settore ad essersi quotata in Borsa. Nei primi nove mesi del 2019 CleanBnB ha gestito oltre 700 immobili in Italia, per un totale di 18.603 soggiorni.