Nobis Filo diretto firma la convenzione con Nuovevacanze Travel Group

Una serie di commissioni esclusive per gli affiliati del network sulla vendita delle polizze. È questo il frutto della convenzione siglata da Nobis Filo diretto Assicurazioni con Nuovevacanze Travel Group. Un accordo che, spiega il ceo del network Corrado Lupo (nella foto), “darà la possibilità agli oltre 600 professionisti che compongono la nostra rete di offrire ai loro clienti prodotti individuali di alto livello, oltre a garantire loro la massima protezione attraverso la polizza Filo diretto Protection”. Quest’ultima è il prodotto assicurativo conforme al Codice del Turismo e alla Direttiva Ue 2015/2302 pensato per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore.

Gli sconti per gli adv

Le commissioni esclusive sono applicate anche sulle vendite di Filo diretto Easy, la polizza viaggi individuale, ma gli affiliati di Nuovevacanze potranno ottenere anche degli sconti su Filo diretto Errecì, la polizza che tutela gli agenti di viaggi da tutte le responsabilità previste dalle leggi vigenti, tra cui RC professionale, RC verso Terzi, RC verso Prestatori di lavoro e RC Viaggi studenteschi.



“Questa nuova collaborazione - osserva Stefano Pedrone, Responsabile Divisione Turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni (nella foto) - ci permetterà di incrementare la nostra rete di partner e ampliare ulteriormente il nostro peso specifico in un comparto per noi fondamentale come quello del Travel Insurance”.