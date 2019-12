di Amina D'Addario

Continuare a crescere dando peró maggiore importanza alla qualità dell'agenzia e alla sua capacità di condividere gli input e il percorso del network. Si riassume così la strategia di selezione che Geo Travel Network - oggi 1.681 adv, di cui 1.299 sotto il cappello diretto - ha intenzione di seguire.

"Il prossimo anno - sottolinea l'amministratore delegato Luca Caraffini - andremo ad affiliare 150 nuove agenzie con caratteristiche specifiche: avranno dimensioni medio-grandi, un determinato fatturato e saranno dislocate in aree strategiche". Ma aggiunge: "Non siamo interessati a inglobare adv che passano da un network all'altro, guardiamo piuttosto alla qualità degli aderenti".



A confermarlo la volontà di spingere l'acceleratore sul progetto Gold, oggi a quota 251: "Abbiamo messo in conto di raggiungere le 300 vetrine. Devono essere strutture importanti che hanno la capacità di spostare fatturato".



Ma, ha chiarito Caraffini, conterà anche la disponibilità nel condividere i progetti della rete: "Le affiliate che sono allineate al network valgono di più di quelle che fatturano di più ma non partecipano".