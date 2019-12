Il testo blindato della manovra conferma la spinta sui pagamenti elettronici. Ormai si è arrivati alle battute finali della legge, che contiene anche le misure presentate come antievasione.

Il meccanismo, come già annunciato in precedenza, prevede un incentivo all’uso dei pagamenti elettronici tramite un rimborso in denaro per chi utilizzerà questi mezzi per le transazioni.



Lo stanziamento al momento ammonta a 3 miliardi di euro per i prossimi 2 anni, come riporta ilsole24ore.com.



Come precisato, la misura è stata presentata come un contrasto all'evasione fiscale, per spingere le modalità di pagamento tracciabili.



Resta ancora aperto, tuttavia, il nodo del costo delle commissioni che l’esercente deve pagare. Un argomento su cui più volte è stata sollecitata la discussione.