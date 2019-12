Uvet Retail: 100 agenti di viaggi per la convention

Un totale di 100 agenti di viaggi, in rappresentanza della quasi totalità delle agenzie di proprietà del gruppo, si sono riuniti a Parma per la prima convention di Uvet Retail. L’evento ha radunato per la prima volta gli adv Last Minute Tour, Uvet Viaggi e Pomodoro Viaggi.

L’appuntamento si è svolto alla Cittadella del Rugby di Parma e gli agenti sono stati ospiti delle Zebre Rugby Club. I lavori sono stati anche l’occasione per anticipare la politica commerciale valida dal prossimo primo gennaio.



"Qui a Parma abbiamo incontrato le agenzie di proprietà di Uvet, la nostra ‘squadra di casa’ - spiega il presidente di Uvet Retail Ezio Birondi (nella foto) -. È stata un'occasione unica per ritrovarsi, analizzare il percorso fatto sin qui e prepararci insieme ad affrontare con grande compattezza e sinergia le prossime sfide. Per far questo siamo ricorsi ad uno dei concetti chiave del rugby, gioco nel quale la squadra è l'unione dei singoli, tutti guidati verso un unico scopo: la meta”.



All’evento hanno partecipato anche il presidente del Gruppo Uvet Luca Patanè, Paolo Tuccitto, direttore vendite Uvet Retail e Alessia Pagelli, responsabile commerciale Uvet Retail.



Roberto Avesani, direttore Commerciale delle Zebre, aggiunge: “È stato un grande piacere poter ospitare un evento così importante per la storia e il percorso di Uvet Retail. Siamo certi che poter scendere in campo con gli atleti della Nazionale Italiana rappresenti un’esperienza unica di arricchimento umano e professionale”.