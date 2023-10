Sessanta edizioni e non sentirle. La tre giorni di TTG Travel Experience si apre celebrando la sua lunga storia da ‘trend setter’ e di centro gravitazionale dell’industria dei viaggi, dando prova, con un format in continua evoluzione, di saper essere sempre un passo avanti. “In queste 60 edizioni abbiamo sicuramente avuto il coraggio di cambiare e provare a snaturare il concetto di fiera tradizionale trasformandola in una piattaforma di comunicazione - spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager-Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group -. Abbiamo preso dei rischi e oggi possiamo dire che abbiamo intrapreso scelte corrette. Oggi siamo riconosciuti da investitori pubblici e privati come punto di riferimento dell’industria del turismo”.

Un punto di riferimento riconosciuto dalle alte istituzioni che hanno calcato il palco dell’Opening Ceremony. A partire dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che, in linea con il tema portante della fiera ‘Utopia’, ha tracciato la rotta per portare l’industria del turismo a compiere un salto di qualità: “Finalmente oggi, grazie anche all’istituzione di un Ministero ad hoc, l’obiettivo è quello di diventare nel tempo la prima industria del Paese..." (continua a leggere nella digital edition di TTG Magazine)