“TTG Travel Experience e InOut si preparano a entrare in scena. L’appuntamento b2b organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all’industria turistica, sempre più punto di riferimento della filiera del turismo in Italia e non solo, riunirà a Rimini Fiera dall’11 al 13 ottobre tutti i principali player del comparto, con una componente internazionale di grande rilievo accompagnata da un contingente buyer ampio e qualificato. Molto ricco poi anche quest’anno il palinsesto di Think Future, gli appuntamenti di approfondimento che si alterneranno nella Arene sotto il segno del tema della manifestazione, l’Utopia…”. (Tutti i contenuti nell’intervista a Gloria Armiri, Group Exhibition Manager, Tourism & Hospitality Division di IEG, sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile anche online sulla Digital Edition).