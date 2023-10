Proseguono le registrazioni per la prossima edizione di TTG Travel Experience e InOut, il principale evento b2b dedicato a tutta l’industria del turismo organizzato da Italian Exhibition Group. L’appuntamento si terrà dall’11 al 13 ottobre come di consueto nei padiglioni di Rimini Fiera.

Per accreditarsi alla manifestazione è necessario accedere all’area riservata, dove tutti i visitatori potranno registrarsi e dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per ottenere poi il biglietto di ingresso all’evento ed evitare così le code all’ingresso. Per registrarsi per TTG Travel Experience ci si può collegare a questo link, mentre per InOut questo secondo link.



Sui siti dedicati di TTG Travel Experience e di InOut inoltre è possibile accedere a tutte le informazioni riguardanti espositori, programma degli eventi e tutto quello che è necessario sapere per arrivare in fiera oltre a tutte le misure di sicurezza adottate.