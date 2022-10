Il caro energia e i margini che si riducono all'osso, il personale sempre più difficile da trovare e le nuove sfide che dovrà affrontare il trasporto aereo, fra costi in aumento e difficoltà a rispondere alle sollecitazioni della domanda. Fra i padiglioni di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style i temi caldi che domineranno i prossimi mesi passano di bocca in bocca, e si affacciano nei convegni, nelle riflessioni davanti a un caffè, nei padiglioni dove fervono le contrattazioni. Ma il mondo del turismo ha imparato a essere resiliente in questi anni difficili, ad affrontare le tempeste e a uscirne rafforzato, il più delle volte vincente.

Si tracciano le strategie, si compongono alleanze, si rafforzano i rapporti negli stand di Rimini: la voglia di viaggiare è tornata e le aziende non hanno paura di mettere sul tavolo tutte le carte per portare a casa il risultato.



Verso un turismo 'unbound'

Si guarda al futuro e si pensa a come innovare il settore e a riscrivere le regole del gioco per creare un turismo nuovo, sostenibile, inclusivo e ‘unbound’ - tema portante di quest'anno -, mantenendo però le persone e le relazioni umane al centro, dopo anni che hanno costretto a confronti virtuali. Un bisogno di contatto dimostrato dalle folle che hanno animato i padiglioni della fiera nella tre giorni di Rimini e su cui si è posato l’obiettivo di TTG Italia, che ha impresso in istantanee i momenti da ricordare e i protagonisti di quest'edizione.



Scoprite gli scatti in questa fotogallery