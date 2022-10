Welcomeasy a Rimini per lanciare le ultime novità per la gestione dei check-in

Welcomeasy approda a Rimini per lanciare le sue ultime novità. L’app cerata per la gestione dei check-in sarà a SIA Hospitality Design – in scena alla Fiera di Rimini in contemporanea con TTG Travel Experience – allo stand 09 del Padiglione D1.

L’azienda presenterà le nuove funzionalità, che includono l’interfaccia con i maggiori Pms in uso alle strutture ricettive che consentirà una ulteriore spinta verso il risparmio di tempo nelle operazioni di registrazione degli ospiti; e le nuove integrazioni con serrature e totem self check-in.



“Siamo orgogliosi di presentare proprio al SIA i nostri ultimi progressi – dichiarano dal team di Welcomeasy– in un contesto in cui gli operatori del settore arrivano alla ricerca di soluzioni per la loro attività quotidiana. Del resto, questo è l’evento più importante dell’anno dedicato all’ospitalità e ai nuovi concept di accoglienza e i temi affrontati in questa edizione del SIA ci stanno particolarmente a cuore, quelli legati all’innovazione, agli strumenti e alle tecnologie per migliorare l’accoglienza e la relazione con l’ospite, che possono orientare i viaggiatori stessi verso nuove forme di esperienza turistica”.