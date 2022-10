Oltre 200 eventi in programma, suddivisi in 7 arene, e un grande tema portante: Unbound, senza vincoli, parola chiave che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità.

Saranno molto numerose le occasioni di approfondimento che verranno fornite a visitatori ed espositori dagli eventi nel panel di Think Future nel corso di TTG Travel Experience.



Un ricco programma, come si legge su TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online, che caratterizza anche questa edizione dell’evento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà a Rimini Fiera dal 12 al 14 ottobre in contemporanea con SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style e Superfaces.



Diversi i temi che verranno trattati per fornire al pubblico un riferimento e un orientamento per il business del turismo: sul giornale l’elenco degli eventi principali.



