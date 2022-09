Sarà la Giordania il partner country 2022 di TTG Travel Experience. Il salone internazionale del turismo firmato Italian Exhibition Group in fiera a Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimi in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style, ospita nei padiglioni di The World una cinquantina di destinazioni internazionali tra Paesi, regioni e città di Americhe, Medio ed Estremo Oriente, la sponda mediterranea dell’Africa, arcipelaghi ed Europa. Tra queste, è la Giordania è il paese estero d’elezione che porta al TTG la sua nuova identità turistica: il regno del tempo.

La ricchezza simbolica e storica di Salt, città della tolleranza e dell’ospitalità civile, nel 2021 primo centro urbano della Giordania a essere eletto sito Unesco, dopo i tre siti archeologici di Petra, Amra e Umm Al Rassas, e ancora: il deserto del Wadi Rum e il sito battesimale di Betania oltre il fiume Giordano. Assieme alle diversità paesaggistiche, alla tradizione di spiritualità e fede millenarie e la cultura contemporanea araba di apertura e accoglienza a tutti, questi luoghi sono la destinazione di viaggiatori alla ricerca di esperienze umane significative per il tempo libero, il business e la salute in un contesto di turismo sostenibile per le comunità e i territori.



Regno del tempo significa un Paese nel quale il tempo geologico accelera nel centro di una città, rallenta in una immersione nella barriera corallina del Mar Rosso di Aqaba sino a fermarsi alla vista del punto più basso del pianeta, il Mar Morto, o sotto il cielo nel deserto del Wadi Rum. Un approccio ai tempi del viaggio e delle esperienze che non si pone veri limiti, in sintonia con l’idea portante dell’edizione 2022 di TTG Travel Experience: Unbound, senza vincoli, che fotografa le nuove esigenze del viaggiatore del dopo pandemia. Ed è ancora la Giordania che pare meglio rispondere alle aspettative del turista italiano per il mercato outgoing europeo: dopo soli quattro mesi dalla riapertura delle frontiere con l’estero, grazie anche ai collegamenti aerei operati da tre compagnie, Royal Jordanian, Ryanair e Wizz Air, Amman vede i turisti italiani in vetta agli arrivi continentali con oltre 30 mila presenze, un boom che si ripete dopo le grandi performance del 2018 e 2019, alle quali il JTB punta di tornare con grandi investimenti promozionali. Due anni di blocco non hanno fermato l’amore degli italiani per questa meravigliosa destinazione.