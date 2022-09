TTG Travel Experience: proseguono le operazioni  per l’accredito online

Sono ancora aperte le registrazioni per la prossima edizione di TTG Travel Experience, il principale evento b2b dedicato a tutta l’industria del turismo organizzato da Italian Exhibition Group. L’appuntamento di terrà in presenza in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style dal 12 al 14 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera.

Per accreditarsi alla manifestazione basta accedere a questo link, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la registrazione. Sul sito di TTG Travel Experience inoltre è possibile accedere a tutte le informazioni riguardante espositori, programma degli eventi e tutto quello che è necessario sapere per arrivare in fiera oltre a tutte le misure di sicurezza adottate.