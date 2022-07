"Avrà due connotazioni parallele lo sviluppo del tema portante di TTG Travel Experience, Unbound - Senza vincoli: da una parte l’analisi di come questa apertura, questa fluidità avrà riflessi sul mondo del turismo, dall’altra l’apertura sempre più allargata alle testimonianze scientifiche portate da studi e rilevazioni di mercato curati da Università e Accademia. Prende forma il palinsesto di Think Future, che quest’anno nelle arene dislocate nei padiglioni della Fiera di Rimini offrirà a visitatori ed espositori oltre 200 appuntamenti, con la presenza di 250 speaker. Un ricco prorgamma, quindi, per la tre giorni di manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che si terrà dal 12 al 14 ottobre in concomitanza con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style...". (continua a leggere sulla digital edition)