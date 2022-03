Quarta edizione, quest’anno, per Book&Go, lo spazio che TTG Travel Experience, l'evento di Rimini organizzato da Italian Exhibition Group, dedica alle novità editoriali per il mondo del Turismo. Un appuntamento spalmato sulle tre giornate di fiera - dal 12 al 14 ottobre - in cui gli autori potranno presentare i libri pubblicati nell’ultimo anno, confrontandosi direttamente con la platea dei professionisti del comparto.

Tra le novità in programma per l’edizione 2022, un corner per la firma-copie e per la vendita dell’opera presentata, e l’opportunità di candidare anche autori e pubblicazioni di design e innovazione per l’Hospitality.



Architetti, designer di interni e di esterni, colordesigner e altri professionisti specializzati nel settore alberghiero e glamping avranno così da quest’anno la possibilità di far conoscere i propri libri ad espositori e visitatori presenti nei padiglioni dedicati a questi specifici segmenti dell’offerta.



Come sempre, l’area Book&Go di TTG Travel Experience è invece dedicata ai libri che trattano i temi del turismo attivo, culturale ed enogastronomico nelle loro declinazioni più varie ed originali.



Gli autori possono candidarsi fino al 30 aprile – direttamente o attraverso la casa editrice - compilando il modulo all’indirizzo https://unb.ttgexpo.it/bookandgo/