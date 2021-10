"Il ritorno ai livelli pre pandemia per il turismo parte da Rimini. TTG, SIA e SUN 2021 si sono chiusi totalizzando il 90 per cento delle visite registrate nell’edizione 2019. Le tre manifestazioni che mettono insieme la filiera del turismo, firmate da Italian Exhibition Group...

"Il ritorno ai livelli pre pandemia per il turismo parte da Rimini. TTG, SIA e SUN 2021 si sono chiusi totalizzando il 90 per cento delle visite registrate nell’edizione 2019. Le tre manifestazioni che mettono insieme la filiera del turismo, firmate da Italian Exhibition Group, vedono risalire la curva della fiducia rappresentata dagli operatori. “È stata un’affluenza al di là di ogni aspettativa - commenta Gloria Armiri (nella foto), group brand manager divisione turismo & hospitality di IEG - con un entusiasmo massimo da parte degli espositori, che hanno saputo apprezzare sia il matching con i buyer stranieri, sia i convegni. Abbiamo riconfermato TTG come punto di riferimento per l’industria del turismo in Italia...”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)