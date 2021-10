Un viaggio fotografico nella tre giorni di TTG Travel Experience, fra conferenze, inaugurazioni, presentazioni, stand e tutto quello che ha reso questo appuntamento così unico.

La redazione di TTG Italia ha selezionato per voi una serie di momenti, dalla cerimonia di inaugurazione alla premiazione del nostro TTG Star – Personaggio dell’anno, dalla foto della nuova a.d. dell’Enit, Roberta Garibaldi, che ha debuttato proprio durante la fiera nel suo nuovo ruolo, agli stand più attesi, come quello di Ita.



E ancora, l’Arabia Saudita, country partner di TTG Travel Experience, il flashmob Subito, che ha visto le associazioni di categoria compattarsi in maniera unitaria per richiedere al governo interventi urgenti, la presentazione del t.o. Baobab, la Sicilia che rilancia il suo progetto See Sicily.



Un viaggio fotografico, con un po’ di glamour e magia, per ricordare e aiutare il settore a ripartire.