Mirabilia Network, i siti Unesco a TTG Travel Experience

I siti Unesco della Penisola a TTG Travel Experience. Mirabilia Network - associazione alla quale aderiscono Unioncamere Nazionale e 17 Camere di Commercio italiane che promuovono i luoghi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità - è presente alla 58esima edizione della fiera organizzata da IEG con uno stand (Hall C4 -035) per presentarsi e promuovere le destinazioni italiane della World Heritage List. Presente anche il gruppo di lavoro PID-Punti di Impresa Digitale coordinato dalla Camera di Commercio di Genova.

Mirabilia Network è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri, 13 ottobre, e durate la quale è stata comunicata la data della IX edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale Mirabilia, in programma a Caserta dal 12 al 14 novembre 2021.



“In questa ripartenza, dopo una stagione difficilissima a causa dell’emergenza Covid, i beni patrimonio dell'umanità Unesco rappresenteranno un volano di grande attrattività per il turismo sostenibile e qualificato – sottolinea Angelo Tortorelli, presidente dell’Associazione Mirabilia -. Noi abbiamo l'indubbio vantaggio di poter continuare a ragionare in ottica di network, con la capacità di collaborare in orizzontale ad ogni livello e con i vantaggi di una forte governance, grazie al coordinamento delle Camere di commercio, Enti in grado di generare riflessi e ricadute in ambito non solo turistico ma anche economico. Possiamo farlo sapendo di rappresentare ben 13 milioni di abitanti e un quinto del turismo italiano (dati pre-Covid) per un valore aggiunto stimato di 296 milioni di euro, pari a quello di Portogallo e Finlandia. Ripartiamo da questa consapevolezza, dunque, sollecitando la scoperta di un'altra bella Italia ai visitatori stranieri che torneranno a viaggiare verso il bel Paese, ma anche ai nostri stessi connazionali, dal momento in cui il fattore prossimità resterà un elemento trainante per il prossimo futuro”.