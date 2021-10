Editoriale - Una Fiera per amico

di Remo Vangelista

Lampi di fiera. Una raffica di flash per inquadrare la prima giornata. Le code ordinate dei visitatori pronti a varcare l'ingresso e quel sorriso che sbuca sotto le mascherine dei vari protagonisti. Perché anche quelli scettici che assomigliano tanto ai fenomenali commentatori del bar sport si mostrano soddisfatti.

Ricominciamo

Il business è salvo, viva il business. Nel convegno di apertura a Rimini si respira l'aria di "Ricominciamo", come abbiamo titolato ieri sul nostro giornale. In tanti lo spiegano e lo raccontano. Da un energico Fabio Lazzerini che scalpita in attesa del decollo di Ita al presidente di Enit Giorgio Palmucci che rimarca la parola fiducia.



Filiera unita

La filiera sembra più compatta rispetto al passato e già questa potrebbe essere la vera notizia di giornata. Se Lazzerini ringrazia le agenzie di viaggi "per il sostegno nelle vendite", Gattinoni come presidente di Fto si dice pronto a sostenere tutti: dai tour operator, alle compagnie per arrivare agli alberghi, "ma deve essere chiaro che le condizioni (parity rate) devono essere chiare per tutti. Va bene andare sul cliente finale ma fino a un certo punto. Perché il mercato deve essere uguale, per tutti". E si ritorna alle discussioni di qualche stagione fa.

Buon segno.



